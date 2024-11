FOTOD | Harv nähtus! Victoria Villig tõi filmi esilinastusele kaasa isa Martin Villigu

Sisuloojat ja USAs American Film Institute (AFI) ülikoolis montaaži erialal magistrikraadi omandanud Victoria Villigut just eriti tihti avalikke üritusi väisamas ei näe. Veel vähem külastab avalikke üritusi tema multimiljonärist isa Martin Villig, kuid 25. novembril kinolevis esilinastunud Eskode film „Mind on kaks“ oli erandiks. Filmi, mis on Victoria monteeritud, tuli Martin vaatama koos oma abikaasa ja Victoria ema Mari-Liisiga.