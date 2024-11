„Vastasel juhul tulen korjan teosed ära!“ Eesti kunstnik on kimpus klientidega, kes jätavad kunsti eest tasumata

Kunstnik Toivo Freeman Pilt (44) jagas Instagrami storys, et ta on klientidega hädas. „Kellel veel minu loomingu eest osa maksmata, olge nii head ja ajage see asi korda. Vastasel juhul tulen korjan teosed ära!!!“ manitses Pilt sotsiaalmeedias. Ta lisas, et ei kavatse nüüdsest enam järelmaksuga kellelegi vastu tulla.