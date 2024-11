„Ma pole kunagi iluoperatsioonil käinud!“ Paris Hilton lükkas ümber oma välimuse kohta käivad kuulujutud

Blondide juuste ja veatu jume poolest tuntud Paris Hilton jagas Zach Sangi taskuhäälingusaates, mis on tema noorusliku välimuse saladus. Saatejuht uuris 43-aastaselt seltskonnategelaselt, kas ta vananeb tagurpidi ja kuidas ta seda teeb. „Tunnen tõeliselt uhkust selle üle, et olen loomulik. Päikesest olen hoidunud,“ kirjeldas Paris.

„Ma pole kunagi iluoperatsioonil käinud ega teinud Botoxit ja süste,“ täpsustas ta, mille peale saatejuht oli tõeliselt imestunud. Ka sotsiaalmeedias on Hiltoni noorusliku välimuse üle pidevalt arutletud, eriti pärast tema avalikke esinemisi. Inimesed on Hiltoni postituste all veendunud, et selline veatu nägu saavutatakse 43-aastaselt üksnes iluprotseduuride abil.