FOTOD | Lauri Saatpalu avaldas oma poja viimse puhkepaiga: Ekke oma maja on nüüd valmis

„Ekke maja on nüüd valmis,“ avaldas muusik Lauri Saatpalu Facebookis. Ekke Märteni lähistele on maetud ka Ekke üks tantsijast ja teine teatritöötajast vanavanaema, teatriadministraatorist vanaema ning näitlejast vanaisa.

„Pärnamäe Heklese asumi idee autor on Ekke klassivenna isa Kaido Kivi, töö tegid klassivend Tristen ja Kivi Projekti mansa. Sinna saab nüüd minna ja liivale või lumele kirjutada - joonistada kui tunne tuleb,“ kirjutas Saatpalu ja andis mõista, et postuumselt on tulevikus ilmumas ka Ekke Märteni luuleraamat.