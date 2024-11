Eesnäärmevähki põdev Tõnis Milling: mind ei ole ravitud, olen jälgimise all

Tõnis Milling (48) külastas saadet „Ringvaade“ „Pikema sõpruse päeva“ kampaania raames. Milling sai neli aastat tagasi vähidiagnoosi, kui käis ise meestekuul sama kampaania käigus oma tervist kontrollimas. „Seal sain teada, et mul on pahaloomuline eesnäärmevähk. Olen tuhat tänu võlgu nendele inimestele, kes selle kampaania algatasid. Hakkasin pärast diagnoosi oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama, nii menüü kohapealt kui ka üldises mõttes.“

Milling selgitas, et ta tundis ka tegelikult enne diagnoosi end hästi. „Mind ei ole ravitud. Minu puhul võeti vastu otsus, et kuna vähk on esimeses staadiumis, mis siis, et pahaloomuline, aga kuna pole agressiivne, siis olen jälgimise all. Käin iga kolme kuu tagant kontrollis,“ kirjeldas ta praegust elurütmi.