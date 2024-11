Uus trend? Kethi Uibomägi võttis uue perenime, kuid jääb avalikult tuntuks neiupõlvenimega

Lõppev aasta on Kethi (35) jaoks olnud täis suuri muutusi. Lisaks lapseootusele, kihlumisele ja kodu vahetamisele, on Kethi nüüd ka abiellunud.

Kethi sõnab Anne & Stiilile antud kommentaaris, et enne Suure Munamäeni jõudmist hakkas sadama valget lund, muidu oli maa must. „Kui kiriku uksest sisse läksin astusin kingakesega oma kleidile nii, et alumine äär veidi rebenes. Kirikus olnud vaimulik ütles, et see toob väga hea abieluõnne!“ Kethi kannab nüüd oma abikaasa perekonnanime Lõuk, ent avalikkuse ees figureerib siiski edasi nimega Uibomägi.

Kroonika kirjutas hiljuti, et augustis abiellunud lauljanna Liis Lemsalu uueks perekonnanimeks on Lemsalu-Kodu, kuid artistina ja avalikkuse ees kasutab ta ikkagi Liis Lemsalu nime. Ka septembris abiellunud lauljanna Grete Paia võttis nimeks Siimani nime, kuid artistina jätkab siiski Grete Paia nime all.

Kihlatud alates maist

Anne & Stiili oktoobrinumbris paljastas beebiootel Kethi, et ta on alates maist kihlatud. Tema kätt paluti New Yorgis asuvas Central Parkis. „Mees teadis, et mulle on abielu oluline. Kuna olin beebiootel, lasi ta mul valida, kas abiellume enne lapse sündi või tulevikus,“ avaldas ta pulmadetaile. Kuigi oktoobris siras Kethi sõrmes lisaks kihlasõrmusele ka abielusõrmust meenutav ehe, siis seda, kas pulmad olid juba toimunud, ta ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

Kethi armastatu on Kroonika andmetel toitlustus- ja kinnisvaraäris tegutsev Norman Lõuk (50). Meest on telenägu rambivalgusest eemal hoidnud, alles paar nädalat tagasi jagas ta esmakordselt neist ühist fotot.

Lapseootusega kaasnes kehv enesetunne

Augustis avalikustas Kethi, et ootab oma esimest last. Nüüdseks on teada, et värske abielupaarile sünnib tüdrukutirts.