Polnud meelakkumine! Favoriit Mart Haber „MasterChefis“ osalemisest: ajagraafik oli üsna inimvõimete piiril

Kui Mart mõtleb tagasi kokandusliku telesaate „MasterChef Eesti“ salvestustele, siis tunnistab ta, et see oli raskem, kui ette kujutas. „Kõige keerulisem oli pingega toime tulla. Ajagraafik oli üsna inimvõimete piiril. Eks rasketel hetkedel tuli endale lihtsalt meelde tuletada, miks ma siin olen – selleks, et õppida ja uusi kogemusi saada,“ tõdeb Mart.