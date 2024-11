Lauljatar Inga oma fotograafiakirest: pildistan kõike, mis pähe tuleb või mida kõhutunne ütleb

Inga sõnul meeldib talle kõike pildistada. „Sellist asja, et nüüd seda, teist või kolmandat ei pildista, sellist asja ei ole. See sõltub tujust, perioodist. Pildistan kõike, mis pähe tuleb või mida kõhutunne ütleb,“ ütles ta.

Lauljanna sõnul paeluvad teda mingil veidral visuaalsel viisil autod. „See on väga imelik lapsepõlvest tulenev tõmme. Mina nägin autodes alati nägusid. Nina kenasti, kaks silma. Väiksest peale rääkisin emale, et kas sa näed, et see auto naeratab ja see auto lollitab ja nii edasi. Fotograafina kaasasin selle idee abstraktsemasse võtmesse,“ rääkis ta ning lisas, et autohull ta siiski pole.