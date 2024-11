Viimase hetke vangerdus: Tartu 2024 lõpupeol esinema pidanud Goldiet asendab maailmakuulus trummi ja bassi legend

Adam F-i albumid on läbi aegade pälvinud seitse kuld- ja neli plaatinastaatust. Laulukirjutaja, produtsendi ja lauljana on tal USA Billboardi edetabeli number üks album, Ühendkuningriigi singlite edetabeli esilugu ja MTV on ta valinud parima viie produtsendi hulka maailmas. Ta on teinud koostööd artistidega nagu Pendulum, The Prodigy, Sigma, Jay Z, DJ Fresh, David Bowie, Pendulum, Rihanna jpt.