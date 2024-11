Marek Lindmaa meenutas apsakat, mis teda otse-eetri ajal tabas: pidin ütlema „jalgpallijobu“

Lindmaa avaldas saates, et sattus televisiooni tööle tutvuste kaudu. „Ma tahtsin saada tegelikult kõigepealt ERR-i spordireporteriks. Konkurss oli sinna aastal 2004 ja kandideerisin. Sinna mind ei võetud,“ tõdes Lindmaa, kes jäi silma hoopis toonasele TV3 programmidirektoriks olnud Jüri Pihelile, kes otsis suveks spordireporterit. „Nii ma läksingi proovima. Üheks suveks. Lõpuks on sellest möödas juba üle 20 aasta!“

Küsimusele, kes on TV3 majast kõige naljakam kolleeg, vastas telenägu: „Allan Muuk on kahtlemata üks naljakamatest, toredamatest ja lõbusamatest, aga kõik need inimesed, kellega koos töötame, kõik on rõõmsameelsed, ägedad ja naljakad. Ainult puhas rõõm!“