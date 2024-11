„Jumal oli minu poolel...“ Suunamudija Laura Rannaväli riskis halvatuks jäämisega

Ühel kodusel õhtul ilmnes märk sellest, et Laura võimalik sportlaskarjäär on läbi saamas. "Ühel kodusel õhtul hüppas väike vend mulle põlvele ja põlvekeder nihkus välja. (...) Paar aastat hiljem juhtus see jälle, kui järsult pöörasin. Ka siis liikus see ise tagasi, aga mulle öeldi hiljem, et kui põlv oleks kauem selles positsioonis olnud, oleks ma halvatuks jäänud,“ meenutab Laura intervjuus Õhtulehega.