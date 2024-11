Endine Endla teatri näitleja Jane Napp kogemusest Briti telesarjas: tuletasin oma professionaalsust meelde ja unustasin isikliku õnne korraks ära

Jane Napp käis „R2 Päev“ saates külas, kus rääkis, et Briti sarja casting’ule järgnes kuu aega ootamist kuniks näitlejatar sai teada, et teda on rolli valitud. Naise sõnul ei olnud see sugugi keeruline protsess. „Ma mängisin seal inglise keeles ja kuna inglise keel on mulle väga tuttav ja omane, siis mul ei olnud kuidagi võõras selles keeles mängida. Muidugi harjutasin seda teksti kordades rohkem, kui mänginuks eesti keeles, et kõik hääldused paika saada.“