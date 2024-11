Liina Tennosaar langes kelmuse ohvriks? Näitleja: informatsioon on kadunud!

Liina Tennosaar külastas teisipäeval „Õhtu!“ saadet, kus tuli muu hulgas juttu kelmustest. Kui saatejuht Robert Rool uuris nii Liinalt kui ka teiselt saatekülaliselt, Liina kolleegilt Liis Haabilt, milline on nende kokkupuude pettustega, siis vastas Liina, et tema vist on küll ühe ohvriks langenud.