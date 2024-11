Eesti Televisiooni hommikusaadet „Terevisioon“ juhtiv Liisu Lass on jäänud televaatajatele silma paisunud vöökohaga. Kas tuntud telenägu võib oodata esiklast?

Kui Kroonika aastate eest Ilmarilt Liisuga suhte kohta kinnitust küsis, ütles Ilmar, et ta ei räägiks sellest isegi oma emale mitte. Levisid kuulujutud, et tuntud tegijad olid leidnud teineteist ühel ringhäälingu üritusel. Nende armusuhe oli kolleegide seas silmapaistvalt kõmuline, sest Liisu ja Ilmari vanusevahe on 20 aastat.