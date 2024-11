Märulistaar Dolph Lundgren sai raskest haigusest võitu: olen viimaks vähist vaba

Mitmetes legendaarsetes filmides kaasa teinud märulistaaril Dolph Lundgrenil diagnoositi neeruvähk 2015. aastal ja koroonapandeemia ajal pidi ta hoiduma inimkontaktidest. Viiruse leviku ajal sai ta teada, et on vähist vabanenud, kuid hiljem avastati tal rohkem vähirakke, mis olid levinud ümber neerude. Vähk oli levinud tema mitmetesse organitesse. „Ma sain ravi, aga 2021. aasta lõpp ja 2022. aasta algus oli väga raske ja tume aeg,“ kirjeldas Dolph oma läbielatut toona Rootsi meediale.

Eile tegi Dolph oma Instagrami kontole postituse, kus rääkis viimasest operatsioonist, mis talle samal päeval tehti. Lühikeses klipis on tal haiglariided seljas ja viibib Los Angeleses asuvas haiglas. Videos teatas ta, et tema kehas ei ole varsti enam vähki, kuna see eemaldatakse. „Ootan väga seda protseduuri,“ lausus ta ja lisas, et tema organismis pole enam vähirakke.