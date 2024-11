Raha ja vabadus. Eestlanna Helena Koivu on valmis Mikko Koivuga tüli lõpetama kindlatel tingimustel

Eelmisel nädalal andis Soome kunagine hokitäht Mikko Koivu põhjanaabrite meediale intervjuu, kus rääkis, et on oma eesti eksabikaasale Helena Koivule teinud mitu rahalist pakkumist, et nende tülitsemine selja taha jätta. Nüüd on Helena avaldanud, et on valmis kindlatel tingimustel pakkumisele alla kirjutama.