Charlesi ja Williami läbisaamine on pingelisi aegu üle elanud: arutusele on tulnud troonipärimine

Kuigi monarh ja troonipärija on mõnes mõttes olnud lähedasemad kui kunagi varem, on ka nende läbisaamine muutunud keerulisemaks, kuna tekkinud on pinged Williami troonipärimise osas. „Dünaamika nende vahel on muutunud,“ avaldas üks olukorraga kursis olev allikas väljaandele Us Weekly. Charles on tahtnud aastakümneid olla monarh ning samal ajal on William tegelenud sellega, et kulisside taga valmistuda troonile tulekuks, kui see peaks juhtuma. „Nagu isa, võtab ka tema kuninglikus rollis edu saavutamist väga tõsiselt,“ pajatas teine allikas väljaandele.