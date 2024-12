SUUNAMUDIJA ANKEET | Miljonite vaatamistega mahedahäälne TikToki-täht Ranno Tamm: sisuloojal peab olema eneseteadvus, idioot olla on lihtne

Kroonika rubriigis „Suunamudija ankeet“ tutvustab end seekord Ranno Tamm, kes on sotsiaalmeedias kuulsaks saanud eelkõige oma maheda lauluhäälega. Ranno videotel on TikTokis miljoneid vaatamisi ja ta on üsna lähedal sellele, et saada täis ka miljon jälgijat. Oma vägevat häält on Ranno demonstreerinud Kanal 2 saates „Ma näen su häält“ ja peagi saab teda näha uues reisisaates „Seiklus ümbrikus“.