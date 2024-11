KUULA | Äsja ahistamise ohvriks langenud Merilin Mälk avaldas loo „Dilemma“. „Minult ei osatud oodata, et võin ka iseloomu näidata“

„Dilemma“ sukeldub oma temaatikaga aega, mil Merilin alustas oma karjääri muusikavaldkonnas: „Tihti tuli ette olukordi, kui minu naiivsust justkui oleks võinud ära kasutada. Pealtnäha võis arvata, et noore tüdrukuga on lihtne manipuleerida omakasu eesmärgil. Üks hetk ma kuidagi tundsin, et minult ei osatud oodata seda, et võin ka iseloomu näidata ja öelda vahel karmimalt, ausalt ja konkreetselt. Tegelikkuses on minu jaoks sellised olukorrad väga läbinähtavad. Minu üks suurimaid trumpe on alati olnud asju analüüsida. Ma suudan mitu käiku ette mõelda nagu malemängus.“

Merilin on noorena käinud maleringis, osalenud mitmetel turniiridel ning toonud nendelt koju ka hulga medaleid ja karikaid. „Ma vahel seostan elu malemänguga küll. Mäletan hästi neid turniire, kus käisin. Flashback’id tulevad sellest, kuidas vastasega tuli manipuleerida. Sul on vaja ikka päris mitu käiku ette mõelda ja mitte lahmida,“ meenutab lauljatar. „See oli nii äge aeg, mäletan, et minu male õpetaja hoidis oma malendeid saiakiles. Ma olin ju täiesti maalaps! Mul on veel meeles see, et pidin oma küünte eest alati hoolt kandma, sest mu isa alati mainis, et mustade küünealustega ei saa maleringi minna.“