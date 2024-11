78-aastane Cher plaanib muusikaga lõpparve teha: ma olen nüüd vanem kui muld

„See on ilmselt mu viimane album, mille ma tegema hakkan. Ma olen tõesti põnevil. Need on suurepärased laulud ja olen väga õnnelik, et saan neid teha,“ tunnistas Cher.

Cher soovitab noorematele naistele mitte võtta elu liiga tõsiselt. „Teil on terve elu veel ees! Vahet pole, kas oled 50. Ma annaksin kõik, et olla uuesti 60 – ma olin siis kuum tšikk!“

Cher rääkis oma memuaariraamatus „Cher: The Memoir, Part One“, et oli šokeeritud, kui avastas oma sünnitunnistuselt enda pärisnime. Laulja sõnul oli tema sünnitunnistusega juhtunud haiglas väike apsakas, mistõttu tuli välja tema tõeline nimi.

Raamatus kirjutas laulja, et pärast seda, kui tema ema oli ta 1946. aastal ilmale toonud, oli üks haiglaõde pärinud, mis nime ta lapsele on välja valinud. „Mu emal ei olnud õrna aimugi, aga õde käis talle peale. „Lana Turner on mu lemmiknäitlejanna ja tema tütre nimi on Cheryl. Minu ema nimi on Lynda, seega kuidas sobiks Cherilyn?“ oli ta vastanud,“ kirjutas Cher.