Ewertist ja draakonitest inspireeritud Läti menubänd Sudden Lights toob Tartusse uue singli ja kontserdi

Novembri keskel ilmus Sudden Lightsi uus singel „Eldorado“, millega kuulutasid nad välja oma senise suurima areenikontserdi aasta pärast Riias. „Lugu räägib elu muutlikusest ja sellega hakkama saamisest. Erilised hetked ja erilised inimesed oskavad meid panna tundma nii, et elu on ilus – isegi, kui see on ainult mõneks hetkeks,“ kirjeldas solist Andrejs Reinis Zitmanis bändi uut singlit.

„Iga kord, kui Eestisse tuleme, tunneme end oodatuna. Tartu kui lätlaste seas üks tuntumaid Eesti linnu ja Tallinn on meie jaoks erilised, me ei jõua ära oodata, et taas eestlaste ees lavale astuda, kuid sel korral täiesti oma šõuga,“ rääkis solist Zitmanis.

Bänd on inspiratsiooni saanud ka Eesti muusikutest. „Meil on jätnud sügava jälje Ewert and The Two Dragons, keda kuulsime esimest korda Positivuse festivalil Lätis, kui olime ise just oma bändiga alustanud. Samuti on meil olnud au jagada lava Trad.Attack!iga, kelle muusika ja energia on meile andnud inspiratsiooni,“ lisas Zitmanis.