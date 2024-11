50 miljonit dollarit! USA võimud lükkasid kolmandat korda tagasi P. Diddy soovi kautsjoni vastu vahi alt vabaneda

USA võimude poole on pöördunud üle saja inimese, kes väidavad, et Combs ründas või kasutas neid seksuaalselt ära. Asitõendeid koguvate advokaatide sõnul on nende seas ka alaealisi. Varasemalt palavalt armastatud maailmakuulus räppar võeti USA-s vahi alla septembris.

Grammy võitja allakäik algas eelmisel aastal, kui tema endine elukaaslane ja lauljatar Cassie, kelle tegelik nimi on Casandra Ventura, pöördus kohtusse väitega, et Diddy väärkohtles teda kümme aastat füüsiliselt ja sundis teda narkootikume tarvitama. Kuigi see juhtum lahenes algselt kohtuväliselt, siis andis see tõuke suuremaks sündmustejadaks, kus teised väidetavad Diddy ohvrid võimude poole pöördusid.

Diddy on proovinud eeluurimisvanglast nüüdseks juba kolm korda vabaneda, kuid tulutult. 55-aastane räppar oli enne USA tänupüha (28. november) teinud veel ühe vabadusetaotluse, aga ka see lükati võimude poolt tagasi. Võimud leidsid, et Diddy kujutab oma ohvritele endiselt veel suurt ohtu. Kardetakse, et vanglast vabanemise korral võib ta mõjutada ta süüdistuse esitanud inimesi. Väidetavalt on Diddy püüdnud seda teha ka vahi all olles, vahendas Page Six.

Kõmulise räppari esindajad taotlesid, et ta lastaks oma kolmetoalisesse Manhattani korterisse ning võetaks jälgimise alla. Varem on Diddy esindajad välja pakkunud, et ta oles jälgimise all oma Miami villas, kuid sellega kohtunikud ei nõustunud. Räppar oli nõus kautsjoniks maksma 50 miljonit dollarit.

Diddy jääb nüüd trellida taha ootama 2025. aasta mais toimuvat kohtuprotsessi. Praegu viibib Diddy Brooklynis Metropolitani kinnipidamisasutuses (MDC).

