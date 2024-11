Kullasadu! Amani Kiivikas tõi Portugalist kaks esikohta: pole küsimustki, kui rahul ma olen

Hundi fitmodeli kategoorias oli kümme võistlejat, võistlus algas poolfinaaliga. Kümnest kuus parimat said edasi finaali, kahjuks Brigitte täna üks nendest ei olnud. „Meie täna finaali ei saanud, aga olles väga palju käinud võistlustel, siis ma ütleks, et täna oli väga tasavägine,“ selgitas Amani. „See on ikkagi rahvusvaheline võistlus, mitte mingi suvaline külavõistlus.“

Amani sõnul on juba see suur võit, et Brigitte täna üldse lavale astus. „Ta tegi kõik, mis vaja. Nüüd on ots lahti tehtud ja kui ta soovib tulevikus jätkata ja veel võistluseid teha, siis meil on mingisugune verstapost juba pandud,“ lausus treener. „Eriti kui me ei ole kunagi võistelnud, siis me ei saa seada endale mingeid kõrgeid ootuseid või lootuseid.“