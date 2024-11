Näitleja Andres Oja keerulisest lahutusest: ma sisuliselt viskasin ta välja ja ütlesin, et lapsed elavad minuga

Kai ja Andres abiellusid 2007. aastal ja neil on kolm ühist poega: Feliks, Robert ja Artur. Abielu ajal töötas Andres teatris ning abikaasa Kai kasvatas lapsi. Lapsed sündisid nelja aasta jooksul. „Esimese ja teise lapsega oli kõik justkui kontrolli all, kõik toimis. Kolmas laps keeras elu pea peale ja mul võis olla ka sünnitusjärgne depressioon. Ma olin hästi närviline, tõre, vinguv, nutsin õhtuti ja ma ei olnud rahul sellega, kelleks ma olin saanud,“ rääkis Kai ajast, mil abielu hakkas kiiva kiskuma.

„​Nõud päris ei lennanud, aga see hakkas kerima. Üks ütles ühele ja teine teisele midagi, lõpuks läks karjumiseks,“​ kirjeldas Andres. Naise lahutusettepanek oli Andresele kui löök ego pihta. Talle tundus, et Kai tampis teda mutta, madalamaks kui muru. „Ütlesin, et kui ei taha minuga koos elada, siis mingu minema. Ma sisuliselt viskasin ta välja ja ütlesin, et lapsed elavad minuga. Tema aga ütles, et lapsed jäävad emaga elama. Lastest said relvad,“ kirjeldas Andres. Kai süüdistas aga samal ajal ennast.