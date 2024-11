Jõulupühad tülide keskel: trooni loovutanud Taani kuninganna noorim poeg pühi perega ei veeda

Taani õukonnas on olnud pingelised suhted juba paar aastat, kui tänaseks endine kuninganna Margrethe II jättis oma noorima poja lapsed kuninglikest tiitlitest ilma. Nüüd on asjad nii pingeliseks läinud, et kuninglik perekond jõuluid ühiselt ei veeda.