KLÕPS | Investeering või mitte? Tundmatu isik nuias Põhja-Tallinna räpparilt raha välja: saan siis õlut osta

Jaanus postitas oma Instagrami kontole väljavõtte vestlusest, mille oli ühe ilmakodanikuga maha pidanud. Selle juurde märkis ta, et tegemist oli tema jaoks tundmatu isikuga.

Esmalt oli salapärane inimene uurinud räpparilt, kas ta saab talle viis eurot üle kanda. Jaanus oli palvest segaduses. „No kanna viiekas mulle. Saan õlut osta,“ mangus soovija temalt raha. Räppar päris seepeale, kas rahasoovija tahaks õlle kõrvale ka krõpsu või piisab kõigeks ikkagi viiest eurost. Paluja kinnitas, et saab viie euroga hakkama ja krõpsud on tal endal olemas. Tundmatu isik soovis snäkkide kõrvale filmi vaadata.

Veel lubas ta, et Jaanusele võlgu ei jää. „Saan sulle viiendal tagasi maksta siis. Isegi, kui maksad, siis sa väga tore ja lahke inimene,“ keelitas ta räpparit. Ansambli Põhja-Tallinn artist aga suhtus olukorda skeptiliselt. „Kui sa suudad põhjendada, kuidas see investeering mind rikkamaks teeb, siis räägime edasi,“ ei olnud ta asjast vaimustunud.

Sellega, et tegemist päris hea diiliga ei ole, nõustus ka rahasoovija. „Nii, et ei ole siis võimalik jagada jah? 20 eurot maksan sulle viiendal tagasi. See ka hea ju, ma arvan,“ püüdis manguja veel Jaanuselt raha kätte saada.