Eesti tätoveerija kunstiteos pälvis Snoop Doggi heakskiidu. „Üllatusin väga positiivselt, et selline asi üldse meiega juhtus!“

Maailmakuulus räppar Snoop Dogg jagas enda sotsiaalmeedias Tallinna tätoveerimisstuudios Malm tehtud kunstiteost, mille peal on nii tema kui ka Method Man, Biggie ja Tupac. Tätoveeringu tegid stuudio Malm omanikud, eestlanna Kätlin Malm ja soomlane Torsten Malm. Stuudio on tegutsenud viis aastat, tätoveerijana on Kätlin ja Torsten töötanud aga umbes kümme aastat.

„Abikaasa ütles, et esimesena jagas seda Method Man ja siis kohe peale seda jagas ka Snoop Dogg,“ meenutab Kätlin, viidates Torstenile. „Meil on väga hea meel. Mina üllatusin väga positiivselt, et selline asi üldse meiega juhtus. Me tegelikult tegime juba kolm aastat tagasi selle jala valmis,“ räägib ta.