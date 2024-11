Endine TV3 reporter Desiree Mumm on portaali kinnipanekust šokeeritud: arvan, et Signe Suur ei teinud seda otsust kergekäeliselt

Peagi selgus, et Mummi töö TV3 reporter-toimetajana lõppeski augustikuus. Samal kuul asus ta tööle ettevõttes SensusQ, kus ta on enda sõnul enam kui rahul. Varasema tööandja TV3 otsusest veebiportaalid sulgeda ja koondada 13 inimest oli ta šokeeritud, eelkõige on tal kahju inimestest, kes selle koondamisteate said, kuigi oleks võinud ka ise nende kuraditosina nahas olla.