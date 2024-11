Tagasi televisioonis! Grete Lõbu abikaasa proovis õnne populaarses mälumängus

„Olen Mirjo, tulen siit samast Tallinnast ja olen täiskohaga paps. Olengi igapäevaselt lapsega kodus. Ma olen ülimalt tänulik meie riigile, et meil lastakse lihtsalt kodus olla ja antakse raha ka,“ tutvustas ta end möödunud kevadel eetris olnud saates Kristjanile.

Sel korral oli tal varuks aga juba uus tutvustus - selgus, et Mirjo kodune periood on läbi saanud ning ta on asunud tööle ühes ehituskonstruktsioonide projekteerimise ettevõttes.

Kuigi eile eetris olnud saate alguses teatas Mirjo, et tema maraton on „Kahevõitluses“ alles algamas, jäi kolmas järjestikune ülesastumine tema viimaseks. Koduteele sai ta kaasa 200 eurot, mille ta võitis teisipäevases saates. Tuleb aga tõdeda, et sel korral oli Mirjo „Kahevõitluses“ tunduvalt edukam kui kevadel, sest toona piirdus ta „telekarjäär“ vaid ühe saatega.

„Kahevõitlus“ aga ilma Mirjota kaua ei jätkugi, sest sügishooaja viimane osa on eetris juba täna õhtul kell 18.30.

Mirjo suhe Grete Lõbuga tuli avalikuks 2022. aastal, mil paar oli jõudnud oma kooselu juba ametlikuks teha ning eetrinägu oli ka juba beebiootele jäänud. Algselt hoidsid Grete ja Mirjo oma abiellumist kuu aega vaid kõige lähedasemate teada. Seejärel tehti see avalikuks ka oma Facebooki sõpradele. Oli üllatujaid, aga rohkem jagus neid, kes teadsid, et Gretel ja Mirjol on asjad elus nii selged, et abiellumine oli vaid aja küsimus.

Grete tänas toona õnnesoovide eest, aga pikemalt oma abiellumisest ei rääkinud: „Ajakirjanikuna soovin ise samuti intervjueerida, sest see on minu töö, aga isiklike asjadega on nii, et on neid, kes endast räägivad, ja on inimesi, kes endast ei räägi. Mina olen see teine. Palun väga vabandust selle tõttu! Me oleme Mirjoga väga õnnelikud!“

Samal kevadel jäi Grete „Ringvaatest“ lapsehoolduspuhkusele, sest tema ja Mirjo said esimese ühise lapse. Gretel on „Aktuaalse kaamera“ uudisteankru Margus Saarega ka kaks tütart Sofia Margaret ja Anna Magdaleena.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada