Lenna lasi kunsti nimel oma üle 100 aasta vana suitsusauna põlema panna: see oli hullult äge!

Võis arvata, et Lenna kasutas oma suvel ilmunud singli „Maailmalõpu eel“ muusikavideos tehisintellekti abi, et leeke tekitada, kuid „Õhtu!“ saates kinnitas lauljatar, et tegelikult olid need leegid päris. „Tegelikult see oli hullult äge!“ naljatles Lenna, kui muusikavideo filmimist meenutas.