FOTOD | Lummavad vaated ja maitsvad toidud! Anett Kontaveit jagas mõnusaid reisipilte

Kuigi varem on Anett paljastanud, et kohtus Lepistuga tänu ühistele tuttavatele, siis „Pealtnägijale“ antud usutluses tunnistasid mõlemad, et suhtluse algus oli nende jaoks paras väljakutse, sest mõlemad tegelesid tippspordiga.

Saatelõigus räägiti ka Eesti spordi esipaari esiklapse Enzo Leoni sünnist. Värske ema tunnistas, et nii ruttu pole nad uue eluga veel harjuda jõudnud. „Eks see harjumine nii suure muutusega võtab tiba kauem aega,“ arvas Anett. Brent tunnistas, et kõik teised tiitlid, mis nad elu jooksul on võitnud, kahvatuvad selle kõrval, mis on lapsevanemaks olemine. Ka Anett tunnistas, et neid asju on raske võrrelda, sest on tunne, nagu täiesti uus elu oleks alanud.