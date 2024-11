FOTOD | Vaata, kes saabusid nüüdisballett „Valgus maailma lõpust“ pidulikule esietendusele Estonia teatris

„Inimene on loodus,“ usub ka koreograaf-lavastaja Jevgeni Grib. Lavastaja leiab, et inimesel on võimu, et teha otsuseid, mis mõjutavad kogu loodust ja maailma, küsimus on aga selles, kui hästi või arukalt me seda võimalust kasutanud oleme.