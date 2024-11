Südamevalu TV3 uues muutumissaates. Noorema abikaasa tõttu Türgis iluprotseduuridel käinud mees jäeti maha

Kui minna muutumissaatesse selleks, et näha endast kümme aastat noorema abikaasa kõrval välja veelgi parem, ei garanteeri keegi, et see naine sinu kõrvale jääb. Nii juhtus Ženja Fokini juhitud uue muutumissaate „Parim versioon endast“ värskes osas.