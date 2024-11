„See on küll rohkem kui üllatus!“ Erki Noole üheks uueks sugulaseks on tuntud rallisõitja

ETV saates „Sinu uus sugulane“ võeti täna õhtul luubi alla kümnevõistluse olümpiavõitja ja Euroopa meister Erki Noole sugupuu. Selgus, et spordipisik on Noolel veres. „See on küll rohkem kui üllatus!“ hõiskas Nool uut sportlasest sugulast nähes.