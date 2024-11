„See aeg oli keeruline...“ Henrik Normann pidi aastate eest rahamurede leevendamiseks maja maha müüma

„Elu on mulle vitsa ikka andnud ja asja eest. Ega see mõistus tuleb persest pähe taguda kui ta hetkel seal õige koha peal ei ole,“ tõdes Normann läbi endale omase huumoriprisma. Saatejuht Mart Normeti küsimuse peale, et millise vitsa eest Normann 20-aastast iseennast hoiataks, vastas koomik, et viisakas peab olema. „Et kui hakkab hästi minema, siis rahu-rahu, sest see ei ole jääv,“ sõnas ta.

„Kui olete popp, kuulus ja teie telefon on punane, kõik armastavad teid ja olete igale poole tellitud, siis mõtlete: „Vau, ma saavutasingi selle! Mul hakkabki nii olema.“ Tegelikult see laine läheb ka üle,“ teab Normann omast käest öelda. Tema sõnul on elu seaduseks ka see, et alati tulevad need tellimused samadele kuupäevadele ja siis tuleb hakata valikuid tegema. Ühel hetkel tuleb meelde ka see, et selline lainehari ei kesta kaua ehk hakatakse rauda taguma nii kaua kuni see on kuum. Siis aga mõistetakse, et kõiki tööotsi vastu võttes ei jõuta asja kvaliteetselt ajada.

„Ühel hetkel see kõik kuhjub,“ teab Normann öelda. Kõige keerulisem aeg tema jaoks oli masu ehk umbes 15 aastat tagasi aset leidnud suurem majutussurutis. „Maie ja Valduri ajad lõppesid ka vahetult enne seda ja siis tuli see. Siis sa said aru, et sind ei olegi vaja. Ühiskond saab väga hästi hakkama ilma selleta, et me juubeleid peame. See aeg oli keeruline,“ tunnistab ta nüüd.

Normann avaldas saates, et toonane aeg sundis teda kodu maha müüma. „Ma sain ta maha müüdud enne, kui ta oleks võetud. Sain kõik oma pangaasjad seal korda,“ saab ta nüüd öelda.

„Siis ei tulnud keegi hoovipeale, et tee üks nali ja ma aitan sind. Siis polnud seda vaja. (...) Jah, siis sa oled oma probleemiga üksi. Nagu mu vanaisa ütles, et kui oled maja maha müünud ja võtmed ära andnud, siis ära selja taha vaata.

