Isegi „Meeleheitel koduperenaiste“ näitleja soovis õnne! Maailmakuulsad staarid rõõmustavad Carmen Kassi emaks saamise üle

Supermodell Carmen Kass teatas reede õhtul tehtud sotsiaalmeediapostituses, et on saanud ennetähtaegselt emaks. Värske ema kutsub pisibeebit postituses hellitavalt draakoniks ning ei avalda vastsündinu sugu. Võib arvata, et hellitusnimi viitab sellele, et beebi tuli ilmale draakoniaastal. Laps sündis 33. rasedusnädalal, kaaludes 2,3 kilogrammi ja olles 42 sentimeetrit pikk. Postitusest selgub, et beebi tuli ilmale Ida-Tallinna Keskhaiglas.