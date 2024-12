Tõnu Raadik meenutas Mehhikos juhtunud terviseriket: teise ilma minek oli väga lähedal

Saatejuht Anu Välba võõrustas pühapäeva hommikul oma saates Juku-Kalle Raidi ja Tõnu Raadikut. Muusik Raadik elas paar aastat tagasi Mehhikos üle hirmsa olukorra, kus seisis surmaga silmitsi. 66-aastast Raadikut tabas südamerike ja ta sai infarkti ning vajas haiglaravi, mis läks suure summa maksma. Tema pääsemise juures mängis olulist rolli just Raid.

Raadik avaldas telesaates, et praegu on tema tervis väga hea. „Minu meelest elukvaliteet on paremaks läinud,“ ütles ta. Ühestki spordialast ta loobunud ei ole, aga võtab elu rahulikumalt ega rabele enam nii palju kui varem.