VIDEO | Oleksid ära arvanud? Välismaa kuulsa TikTokkeriga kohtunud Markus Sinivee kirjeldas Eestit eriti kentsakalt

Eesti TikTokis populaarne sisulooja Markus Sinivee (20) sattus hiljuti välismaa tuntud sisulooja Smerk Albo lühivideosse. Albo teeb sarnaselt Siniveele tänavaküsitlusi ja juhuslikult sattuski talle Londonis kaamera ette just Eesti suunamudija. Albol on TikTokis 251 tuhat jälgijat ja tema videod on saanud kokku enam kui 15,2 miljonit meeldimist.