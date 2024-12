SÄUTSUMÖLL | Roosa kampsun töötab. Anne & Stiilis avaldatud Koit Toome pildiseeria on ajanud netirahva kihama

Populaarse naisteajakirja jõulukuu kaanel poseerib Eesti üks armastatumaid lauljaid Koit Toome. Kaanefotol pole aga pühadega suurt midagi pistmist, sest Koit poseerib pilkupüüdvas erkroosas kampsunis.

Siiski on antud klõps ja ka ülejäänud pildiseeria Eesti lugeja jaoks piisavalt üllatavad, et sellest on vanas Twitteris ehk X’is tekkinud tõeline säutsumöll.

Samal ajal, kui Vogue’is ja teistes rahvusvahelistes moeajakirjades on sellised pildiseeriad pea iga kuu ilmumas, siis Eesti lugeja jaoks võib selline vaatepilt tõesti natukene võõras olla. Kuigi Koit on viimastel aastatel hakanud aina edevamaid lavakostüüme kandma, võib roosas kampsunis poseeriv rahvalaulik konservatiivsema silma jaoks üllatav vaatepilt olla.

Leidub X’i kasutajaid, kes kahtlustasid, et tegemist on tehisaru poolt genereeritud kaanega, kuid on ka neid, kes peavad Koidu fotode ägeduse kirjeldamiseks kasutama isegi roppuseid. Ka Anne & Stiili enda Instagrami postituse kommentaariumis kiidetakse toimetust julge kaane eest.

Üleüldine foon on aga ikkagi see, et Koidu pildiseeria on ülimalt positiivselt vastu võetud - seda kinnitavad ka sajad meeldimised, mis allolevad säutsud on saanud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada