Malluka sekeldused Kon Tiki reisibürooga jätkuvad. Suunamudija nõuab tegevuse lõpetanud firmalt 1469 eurot

Esimest korda käis Mallukas Kon Tiki reisibürooga puhkamas Sansibaril. Reis leidis aset tänavu kevadel ja siis polnud tegemist koostööga, vaid blogija ja tema elukaaslane Tomas Legrant puhkasid enda kuludega.

Õnnestunud reisist sündis aga pakkumine teha koostööd ning mõned nädalad tagasi väisas Mallukas Kon Tiki reisibüroo kuludega Roheneemesaari. Siiski ei möödunud kogu reis antud ettevõtte rahade eest, sest ootamatult teatati blogijale, et ta peab uue hotelli leidma.

„Miks ma raha saada tahan, on seepärast, et meile öeldi paar päeva pärast reisi algust, et sorry, teie hotell on overbooked (ülebroneeritud - toim.) ja te peate viimased neli päeva teises hotellis olema,“ kirjeldab Mallukas sekeldusi, mis tema taskust üle 1400 euro viisid.

Algselt ei tundunud hotellivahetus neile halva ideena, sest vaheldus kulub marjaks ära ning teine hotell olevat linnale lähemal olnud. „Ühesõnaga, bookisid nad meile teise hotelli, meie kobistasime sinna kohale ja öeldi, et broneeritud meile tuba oli, aga makstud selle eest ei ole. Võtsime Kon Tikiga ühendust, rääkisime loo ära ja nad ütlesid, et makske ära, me maksame tagasi,“ meenutab Mallukas oma blogis. Makstud 1496 eurot pole blogija siiani tagasi saanud ning sel nädalal tegevuse lõpetanud Kon Tikiga pole ta kuidagi uuesti ühendust saanud.

Sel nädalal jäid reisibüroo Kon Tiki viis klienti lõksu Keenia hotelli, sest väidetavalt oli reisikorraldaja hotellile võlgu 40 000 dollarit.

Lugu päädis sellega, et Kon Tiki büroo otsustas tegevuse lõpetada ning TTJA katab ettevõtte alt suundunud inimeste kojulennu kulud, kui peaks tekkima ettenägematuid olukordi.

Reedel pääsesid Eesti kodanikud hotellist välja ja tänaseks on nad tagasi kodumaale jõudnud. Täna selgus, et juba järgmised Kon Tiki kliendid on jäänud hotelli lõksu, kuid sel korral on tegemist Sansibarile puhkama läinud eestlastega.

