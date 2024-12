FOTOD | Tähti täis oli öö. Vaata, kes tuntud nägudest väisasid uue Manna La Roosa avamispidu

Restoraniärimees Sten-Erik Jantson jagas avamispäeval kommentaare uuenduste ja ootuste kohta. Kuigi tal endal ei õnnestunud avamispeol osaleda, kinnitas ta, et uus asukoht viib Manna La Roosa täiesti uuele tasemele. „Me oleme viimased üheksa kuud pühendunult töötanud, et luua siinsetesse ruumidesse Manna La Roosale omane atmosfäär. Tulemus on kordades ägedam kui meie varasemas asukohas,“ teatas ta pressiteate vahendusel.