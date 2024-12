VIDEO | Tartu 2024 üritusi oli piisavalt, aga publik ei leidnud neid üles. Kuidas võtavad tartlased kokku kultuuripealinna aasta?

Enamik Kroonikaga vestelnud inimesi kirjeldasid Tartu 2024 kultuuripealinna aastat soojade sõnadega. „Alguses ei saanud vedama, aga nüüd tundub, et ei saa pidama enam. Üritusi oli piisavalt, aga alguses ei leidnud neid üles,“ rääkisid kaks daami. Üks vanem härra oli muidu üritustega rahul, kuid oleks soovinud rohkem Tartuga seotud artiste näha. „Loodame, et umbes kümne aasta pärast oleme me siinsamas tagasi,“ kiitis ka üks meesterahvas.

Kuidas üritustega rahule jäädi? „Alati saab paremini, alati saab võimsamini, alati saab rohkem,“ lausus üks Kroonikaga vestelnu. Veel toodi välja, et tiitliaasta avamisüritusega rahule ei jäädud. Teine vastaja mainis, et avastas tihtipeale kuhugi üritusele alles jõudes, et see on seotud Tartu 2024 ettevõtmisega. „Väga äge, väga tore. Sellist melu ei ole veel olnud,“ kiitis samas veel üks naine.

Mõni vastaja jõudis rohkem kultuuripealinna üritustele, teine jällegi vähem. Üks vastaja jõudis vaid ava- ja lõpupeole, teine neljale sündmusele. „Kui üritus tundub huvitav, siis on vaja end kodust välja vedada,“ tõdeti Tartus.

Kuidas rahvas aga ka Tartu linn nüüd tavalise linna rütmi sukeldub, kui kultuuripealinna aasta läbi saab? „Ma arvan, et mitte midagi ei muutu. Kõik läheb sama moodi edasi. Hoog on sees ja kus ta pääseb,“ lausus üks daam. „Elame edasi samamoodi ilmselt,“ ütles teine proua. „Ma arvan, et midagi ei muutu, sest Tartu on kultuurne olnud aegade algusest ja seega ta jääb seda edasi kandma,“ sõnas järgmine vastaja.

Vaata lähemalt videost!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada