KLÕPS | Palju õnne! „Villast“ kuulsaks saanud Annabel Männamaa saab koos tuntud DJ-ga lapse

Tõsieluseriaalist „Villa“ laiemale avalikkusele tuntuks saanud Annabel Männamaa (24) avaldas täna sotsiaalmeedias postituse, millega teatas rõõmsast sündmusest. Nimelt on Annabel peagi emaks saamas. „Ei jõua ära oodata, et sinuga kohtuda!“ rõõmustab ta sotsiaalmeedias.

Fotodel poseerib ta soojal maal palmide all ja hellitab armsalt oma kõhtu. Piltidel on tal seljas sinised teksad ja valge pluus. Kroonika õnnesoovid võtab ta rõõmsalt vastu.

Annabel saab lapse koos DJ ja produtsendi Andy Cane’iga (31). Cane alustas oma karjääri, kui oli 19-aastane. Samuti on ta tegutsenud ürituste korraldajana. Lapse sünni üle rõõmustas temagi sotsiaalmeedias.

„See naine pildil on minu jaoks kõige ilusam, parem ja seksikam naine maailmas. Ma olen nii õnnelik, et mu laps saab just temale „emme“ öelda,“ kirjutas muusik sotsiaalmeedias.