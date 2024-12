Tõnu Oja ei taha, et inimesed temast sõltuks: kui hakkavad mesijutud käima, võin ka halvasti käituda

Tõnu Oja (66) on 40 aasta jooksul garaažis kirjutanud Laur Lomperi nime all luuletusi ja laulutekste ning tõlkinud muusikale. Teatrilava on talle terve elu, kuid luuletuste ilmumine raamatuna täitsa uus asi. Tõnu õrn luuletajahing on ettevaatlik – mis nüüd saab? Kas oma parema äratundmise järgi kokku seatud värssides elukäiguraamat „Vaata umbes kell kuus ehk Vahi kuue paiku“ pakub lugejatele rõõmu?