Archie hoiab pere liikumises. Raadiohääl Rauno Märks tutvustab oma lemmikut

Rauno Märks (49) on pidanud pikki aastaid töö tõttu varavalges ärkama. Tihti ei näe ta hommikuti oma pereliikmeid, vaid sõidab otsejoones raadio Retro FM stuudiosse hommikuprogrammi juhtima. Sellega on harjunud ka nende perre viis aastat tagasi võetud koer Archie, kes on pererahva elurütmi järgi välja õpetatud. „Meie koer ei nõua kohe hommikul õue. Seega ei ole tal kindlat õue mineku kellaaega ja ta ei aja meid ka üles,“ kiidab Rauno.

Hiljuti tähistati Archie 5. sünnipäeva. Rauno ja Evelin ütlevad, et koer toob neile palju rõõmu ja tänu talle on nende pere harjunud tegema ühiselt pikki jalutuskäike. „Kui vanemad tüdrukud (Raunol ja Evelinil on kolm tütart: Keira Isabel, Lii Heleen ja Mia Marii - K.K.) olid väikesed, oli nende suurim soov võtta koer. Minu ja Rauno põhiline vastuargument oli, et kuna meie elutempo on kiire, peaks koer olema suurema osa ajast üksinda kodus,“ meenutab Evelin. Ta lisab, et ühel hetkel lastel soov vaibus.