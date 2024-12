Sisulooja Anita Sibul kogemusest USA mustal reedel: poodide ees olid järjekorrad, et üldse sisse pääseda

Anita Sibul postitas TikToki platvormile video, kus kirjeldas enda esimest musta reede kogemust Ameerikas. Ta rääkis videos, et oli nii huvitav vaadata, kuidas ameeriklased ostlevad. „Poodide ees on järjekorrad, et üldse sisse pääseda. Inimesed ostavad kohvreid, et ringi käia ja asjad ära mahutada, sest nad ostavad nii palju,“ kirjeldas ta ostupühal toimunut.