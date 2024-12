Elton John avaldas, et on nägemisvõime pea täielikult kaotanud

Muusik Elton John (77) väisas Londoni Dominioni teatris toimunud „Saatan kannab Pradat“ muusikali punase vaiba üritust. Üritusel peetud kõnes tunnistas ta, et hiljutine infektsioon muutis ta vaegnägijaks. „Nagu mõned teist ehk teavad, on mul olnud terviseprobleeme ja nüüdseks olen kaotanud nägemise. Ma ei saanud etendust näha, kuid ma siiski nautisin seda,“ rääkis ta.

Muusik tunnustas kõnes oma abikaasat David Furnishit (62), kes ta ka laval saatis. „Minu abikaasa on mulle olnud tugi, kui ma pole saanud mitmetele eellinastustele tulla. Mul on raske näha, aga mulle meeldib kuulata ja täna õhtul kõlas see hästi!“ vahendas Daily Mail.