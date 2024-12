Anne Veski ei välista uue suhte tärkamist: mina vastu ei hakka!

Abikaasa Bennoga elas Anne koos üle 40 aasta. Anne on läbi-lõhki suhteinimene, kes elus päris üksi polegi elanud. Üksildust ta ei tunne, sest töid ja tegemisi on nii palju ning lihtsalt vedelemise päevad, kus ei peagi kodust väljuma, on need kõikse toredamad.