Õllesummeri esimesed artistid on teada! Lavalaudadel on tagasi ka Vanilla Ninja

Tuleva aasta Õllesummer toimub Tallinna Lauluväljakul 30. juulist 2. augustini. Nüüdseks on avalikustatud esimesed esinejad. Eri lavadel esineb Eesti muusikute paremik ning mitmed välisartistid.

Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson lubas, et järgmise aasta festival saab olema veel võimsam ja rohkemate artistidega kui seda oli eelmise suve suurüritus. „Oleme esinejatega nüüd juba neli kuud väga aktiivselt tegelenud ja programmi paika loksutanud, et meie moto „Kõik on kohal“ vääriks oma nime kindlasti ka igal järgneval aastal,“ ütles Jantson.