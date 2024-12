Rambivalgusest eemalehoidev Hedvig Hanson: ma tahaks öelda, et saage ometigi üle nendest 90ndatest

Hedvig Hanson rääkis „Hommik Anuga“ saates, et kuigi ta nautis 90ndatel hittloo „Neiu mustas kleidis“ loomist, siis nüüdseks on ta selle kuulmisest täiesti tüdinenud. Ka on ajaga Hansoni väärtused sootuks muutunud. „Olen kadunud just suurte lavade ja meelelahutuse jaoks, sest seda teevad ja suudavad nii paljud,“ lausus ta.